Armata ucraineana care apara Mariupolul slabește pe zi ce trece. Efectivul brigazii 36 marina a Forțelor Navale ale Ucrainei, care opereaza in prezent apararea orașului-port, se reduce drastic. Noi soldați și ofițeri au fost capturați de trupele ruse, dupa ce Ucraina a respins ultimatumul dat de Rusia pentru predarea soldaților din Mariupol. Luptatorii ucraineni din […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Soldații brigazii 36 de infanterie marina, capturați. Rușii l-au lichidat pe comandant first appeared on Ziarul National .