- Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe, citat de agenția TASS.

- Ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a declarat pentru Sky News ca viitorul țarii sale și al intregii Europe depinde de modul in care se va incheia razboiul din Ucraina. „Viitorul intregului continent depinde de capacitatea Ucrainei de a-și menține sistemul politic, de capacitatea de rezistența…

- „Operațiunea militara” din Ucraina se va incheia in momentul in care NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a amenința Rusia, a declarat Alexei Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului de Externe rus, pentru Tass, potrivit BBC.

- Washingtonul ar trebui sa-și demonstreze dorința de a rezolva criza din Ucraina prin anularea sancțiunilor impuse Moscovei. Despre acest lucru a declarat reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, transmite TASS. "In cazul in care Statele Unite sint cu adevarat interesate…

- O inregistrare video de un minut in care purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, indeamna la pace in Ucraina, a adunat aproximativ 19.100 de like-uri pe popularul serviciu local de socializare WeChat. In clip, ea face un singur comentariu: „Daca vedeți doi oameni care se…

- Rusia, prin ambasadele sale, a notificat mai multe țari cu privire la responsabilitatea pe care o vor avea pentru orice experimente de asistența militara catre Ucraina, trimițand acolo arme și voluntari, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, la…

- Reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a comentat situația din Ucraina și sancțiunile aplicate Rusiei. „Cand partenerii noștri vestici se bat in isterii și ne invinuiesc continuu, uita sa menționeze ca ei sunt cei care au exclus toate opțiunile pentru a stabili un proces…