Stiri pe aceeasi tema

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat luni un „ajutor umanitar imediat” de 100 de milioane de euro pentru Ucraina si Republica Moldova, ajutor ce va consta in alimente, apa, materiale sanitare si materiale pentru realizarea de adaposturi pentru refugiatii care fug de razboiul din Ucraina,…

- ​Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca Europa nu iși poate asigura necesarul energetic fara importuri din Rusia, anunțand ca Berlinul nu va susține sancțiuni impotriva sectorului energetic rusesc, relateaza CNN . Scholz a afirmat intr-un comunicat remis presei luni ca sectorul energetic…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație alaturi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și arata ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei amenința și țarile NATO. ”Vreau sa transmit aprecierea Romaniei pentru efortul susținut al Comisiei Europene in ceea ce privește efortul in…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație alaturi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și arata ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei amenința și țarile NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat achiziționarea și livrarea de arme și alte echipamente militare de catre UE in beneficiul Ucrainei. „Este prima data in istoria sa cand UE ia o astfel de inițiativa pentru o țara atacata”, a subliniat șefa executivului european. In 2013,…

- Belarus vrea sa desfașoare sisteme de rachete tactice Iskander și sisteme de rachete de aparare aeriana S-400 Triumf pe propriul teritoriu, a declarat joi, 24 februarie, președintele Aleksandr Lukașenko, aliat al lui Vladimir Putin in atacul impotriva Ucrainei. Aleksandr Lukașenko a declarat: „Eu și…

- Uniunea Europeana (UE) va trage la raspundere Moscova pentru atacul „nejustificat” asupra Ucrainei, a declarat joi sefa executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa ce Kremlinul a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul Ucrainei, potrivit Reuters. „In…