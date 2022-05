Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Razboi in Ucraina, ziua 77.Presedintele Zelenski sustine ca rușii au fost izgoniți din regiunea Harkov. Fortele ruse au vizat in cursul noptii 93 de tinte, au ucis 280 de soldati ucraineni si au distrus 59 de unitati de echipament militar, potrivit ultimu

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Nu sunt schimbari importante pe frontul din Ucraina, anunța Direcția de informații a Ministerului britanic al apararii.Forțele de ocupație ruse fac mai multe demersuri pentru o guvernare permanenta a Moscovei in zonele ocupate in sud, nu doar in Donbaas ce include cele doua republici separatiste autoproclamate…

- Armata ucraineana a distrus pana acum aproximativ 1.000 de tancuri rusesti, 2.500 de vehicule blindate si aproape 200 de avioane, a declarat președintele Volodomir Zelenski, care a subliniat ca Ucraina va fi libera. In ultimele 24 de ore au continuat atacurile rușilor in regiunile Donețk și Lugansk.…

- Este cea de-a 64-a zi de razboi in Ucraina. Armata rusa a adus delfini antrenati pentru razboi, in Marea Neagra, iar soldatii Moscovei continua atacurile pe toata linia frontului. Vladimir Putin vrea cu orice pret sa preia controlul total asupra regiunilo

- Rusii se lauda ca au treusit sa distruga un centru de antrenament pentru forțele ucrainene de operațiuni speciale din sudul Ucrainei. Conform unor surse, acolo, militarii ucraineni se pregateau alaturi de cei ai NATO. Pentru asta, fortele armate ale lui Putin au folosit rachete cu raza lunga de acțiune,…