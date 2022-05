Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Ucraina are nevoie de 7 miliarde de dolari pe luna pentru a compensa pierderile economice cauzate de razboiul dus Rusia, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Și vom avea nevoie de sute de miliarde de dolari pentru reconstrucție”, a spus el intr-un discurs la o masa rotunda privind…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi ca Ucraina are nevoie de asistența financiara in valoare de 7 miliarde de dolari lunar pentru a compensa pierderile economice cauzate de razboi. Va fi nevoie de alte „sute de miliarde de dolari” pentru a reconstrui ulterior țara, a mai spus președintele…

- Uneori in razboi, in timpul luptelor, lucrurile nu funcționeaza așa cum ar trebui s-o faca și apar greșeli, probleme tehnice sau alteori țintele sunt complet ratate indiferent cat de precisa e muniția folosita. Imagini din estul Ucrainei ilustreaza exact un astfel de eveniment – o racheta ruseasca aer-sol,…

- Investitorii din intreaga lume aduna mize in fonduri și companii de criptomonede, in timp ce cauta expunerea la un sector pe care mulți cred ca ar putea rezista consecințelor conflictului dintre Rusia și Ucraina. Cumparatorii de capital de risc (VC) au investit aproximativ 4 miliarde de dolari in spațiul…

- Planul lui Vladimir Putin nu se oprește la Ucraina, a avertizat consilierul ministrului ucrainean al Apararii, Markiyan Lubkivskyi. Rusia va incerca sa atace agresiv si alte tari, iar Romania este una dintre ele, crede omul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Dupa ce va pune mana pe Ucraina,…

- Ucraina a suferit daune enorme in ceea ce privește infrastructura de aproximativ 10 miliarde de dolari, de cand Rusia a invadat țara, pe 24 februarie, a declarat ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksander Kubrakov. „Majoritatea structurilor vor fi reparate intr-un an, iar cele mai dificile…

Agentia rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, transmite luni Reuters.