- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a subliniat necesitatea de a face tot posibilul pentru a pune capat razboiului din Ucraina, la inceputul discuțiilor cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, de la Moscova, relateaza BBC. Astazi, 26 aprilie, șeful ONU a ajuns la Moscova. Guterres a fost…

