- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au anuntat vineri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, se va deplasa in Rusia saptamana viitoare pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin, in cadrul eforturilor pentru oprirea conflictului militar din Ucraina.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a scris presedintilor Rusiei si Ucrainei, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, cerand sa fie primit la Moscova si la Kiev, a anuntat miercuri purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, scrie digi24.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat in cursul unor convorbiri telefonice separate cu ministrii de externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, profunda sa ingrijorare fata de tensiunile crescute intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anuntat ca va discuta, sambata, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, intr-o noua incercare de a preveni o posibila invazie rusa a Ucrainei, anunța news.ro. "Continuam sa vedem semne foarte ingrijoratoare ale escaladarii Rusiei, inclusiv sosirea de…

- SUA au dat miercuri raspunsuri scrise la cererile ample de securitate ale Rusiei, in speranța de a putea avea un dialog deschis. Este un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in timp ce Rusia a organizat noi exerciții militare. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca SUA au dat…