- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov, spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase".

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Mykhailo Podoliak și-a indemnat inamicii sa fie de acord cu o runda speciala de discuții, aparent pentru a aranja schimburi de prizonieri. El a repetat, de asemenea, afirmațiile ucrainene conform carora uzina Azovstal din Mariupol a fost atacata din nou din partea soldaților ruși, intr-o aparenta inversare…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.