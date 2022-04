RĂZBOI ÎN UCRAINA. Schimbare de politică militară a Berlinului. Germania deblochează 1 mld. euro pentru Kiev Este o noua zi de razboi in Ucraina și incepe cu vestea ca Germania va trimite un ajutor militar consistent, de un miliard de euro, Ucrainei. Potrivit presei germane, banii pot fi folosiți pentru a cumpara blindate, chiar și de la companiile germane. In total, Berlinul a decis sa-și majoreze ajutorul internațional in sectorul apararii […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Schimbare de politica militara a Berlinului. Germania deblocheaza 1 mld. euro pentru Kiev first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

