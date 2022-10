Emmanuel Macron a declarat miercuri, 12 octombrie, ca Franța nu va riposta cu arme nucleare la un atac nuclear tactic al lui Vladimir Putin in Ucraina. Intrebat de jurnalista Caroline Roux, la postul France 2, care ar fi raspunsul Franței „la un atac tactic al Rusiei in Ucraina”, Emmanuel Macron a raspuns: „Nu aceasta este […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Scenariul unui atac nuclear tactic al Rusiei. Prima țara UE care spune cum ii va raspunde lui Putin first appeared on Ziarul National .