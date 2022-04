Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu este serios in intentiile sale de a neocia cu Ucraina, acuza secretarul de Stat american Antony Blinken in audieri, marti, in Comisia Afacerilor Externe din cadrul Senatului american, relateaza AFP. "Nou n-am vazut niciun semn, pana acum, ca presedintele (rus) Vladimir…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a spus ca nu vede niciun scenariu care sa nu prevada pastrarea suveranitații și independenței Ucrainei. El a spus acest lucru intr-un interviu acordat NBC, a carui transcriere a fost publicata miercuri de Departamentul de Stat al SUA, potrivit unui corespondent…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

- Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si sustinuta de senatorii ambelor partide, incurajeaza Curtea Penala Internationala de la Haga si alte state sa vizeze armata rusa in orice investigatie a crimelor de razboi comise in timpul invaziei Rusiei in Ucraina."Toti ne-am unit impreuna,…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat duminica ca membrii NATO au permisiunea de a trimite avioane de lupta Ucrainei, in timp ce SUA și aliații iși continua eforturile de a ajuta Ucraina sa se apere impotriva invaziei Rusiei, scrie CBS. „Au primit unda verde”, a spus secretarul de stat american…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate câstiga razboiul cu Rusia. El nu a putut spune cât va dura conflictul, dar a insistat ca înfrângerea Ucrainei nu este inevitabila. Blinken a laudat "rezilienta…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat ca recunoasterea de catre Rusia a regiunilor separatiste Donetk si Lugansk necesita un raspuns "rapid si ferm". "Recunoasterea de catre Kremlin a asa-numitelor "Republici Populare Donetk si Lugansk" ca fiind "independente" necesita un raspuns rapid…

- Joe Biden le-ar fi spus liderilor NATO și UE ca SUA considera ca Vladimir Putin s-a deciz sa invadeze Ucraina, atac care s-ar putea întâmpla în urmatoarele zile, potrivit unor surse diplomatice, citate de The Guardian, AFP și BBC.Informația nu a fost confirmata oficial pâna…