Stiri pe aceeasi tema

- Germania intentioneaza sa urgenteze implementarea proiectelor care vizeaza construirea de noi parcuri eoliene si fotovoltaice, in conditiile in care razboiul din Ucraina a scos in evidenta nevoia de reducere a dependentei de gazul natural din Rusia, potrivit unui document guvernamental, transmite Noi.md…

- Primul argesean care a gazduit refugiati din Ucraina a fost Leonard Soare, managerul unei pensiuni din comuna Godeni. Acesta a gazduit timp de doua zile o familie din Kiev care ulterior a plecat in Germania.

- Noi manifestatii de solidaritate cu Ucraina si impotriva invaziei declansate de Rusia au avut loc in Cehia, Germania, Spania, Marea Britanie si Danemarca. Cel mai mare protest a avut loc la Berlin, cu peste 100.000 de participanti,

- Guvernul german a autorizat sambata livrarea a 400 de lansatoare de rachete antitanc, modificandu-si astfel politica din ultimii ani prin care-si interzicea sa exporte armament letal in zone de conflict, a declarat o sursa guvernamentala pentru AFP, relateaza news.ro.

- Gerhard Schroeder, fostul cancelar al Germaniei in perioada 1998-2005, a fost numit in consiliul de supraveghere al gigantului rus Gazprom, a anuntat compania de gaz detinuta de statul rus, relateaza DPA. El mai ocupa pozitii inalte, insa, și in alte companii rusesti. Fostul cancelar, in varsta de 77…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…