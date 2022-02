In contextul in care criza din Ucraina continua sa preocupe o lume intreaga, fiind urmarite de la o ora la alta veștile despre evoluția situației, dupa izbucnirea razboiului, ca urmare a invaziei rusești, s-a aflat o informație ce vizeaza tocmai sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a acestei crize declanșate saptamana trecuta. Și anume faptul ca […] The post Razboi in Ucraina. S-a aflat ce au decis! E.ON nu vrea sa inchida gazoductul Nord Stream 1! first appeared on Ziarul National .