In timp ce oficiali din Ucraina și Rusia purtau negocieri la Istanbul, forțele ruse au lansat un atac cu racheta asupra unei cladiri administrative din Nikolaev. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 33 au fost ranite, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters. In ciuda tratativelor de pace duse intre delegațiile ruse și