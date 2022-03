Stiri pe aceeasi tema

- Politia a retinut duminica peste 4.300 de persoane la protestele organizate in intreaga Rusie impotriva invaziei presedintelui Vladimir Putin in Ucraina, potrivit unui grup independent de monitorizare a protestelor, citat de Reuters.

- In ultimele 12 zile, in Romania au intrat in total 261.445 de refugiați ucraineni si au iesit 192.312, potrivit anunțului facut luni, 7 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, in Romania au ramas 69.133 de ucraineni. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera, in…

- Poporul rus incepe sa resimta sanctiunile impuse de Europa impotriva lor, din cauza razboiului pornit de Putin in Ucraina. Noi proteste au izbucnit in mai multe locuri din capitala Rusiei dar și in restul țarii. Manifestații impotriva razboiului au loc, duminica, la Moscova și in cel puțin 40 de localitați…

- Mai mult de 700 de persoane au fost arestate in peste 25 de orase ale Rusiei in timpul unor noi proteste impotriva razboiului din Ucraina, potrivit portalului pentru drepturi civile OVD-Info, informeaza joi dpa.

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- „Lui Putin nu-i pasa ca mulți ruși il urasc și nu vor acest razboi. Dar chiar și așa, cred ca nu ar trebui sa tacem”, a declarat pentru Libertatea Daria Kucherenko, care s-a numarat printre cele peste 1.700 de persoane arestate joi in Rusia pentru ca au ieșit in strada sa condamne atacul comandat de…

- Aproape 800 de persoane au fost arestate joi de poliția rusa in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina in mai multe orașe din țara, in special la Moscova și Sankt Petersburg, a informat ONG-ul specializat OVD-Info, citat de Hotnews . Potrivit acestei organizații, cel puțin 788 de persoane…

- Proteste spontane anti-razboi au avut loc joi in mai multe orașe din Rusia, dupa ce armata rusa a inceput invazia in Ucraina. Acțiunile au fost popularizate pe Telegram, un mediu preferat de mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia. In orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume…