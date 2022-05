Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE. Fortele ruse realizeaza…

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai crancena, iar rușii ataca tot ce le sta in cale. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a marturisit ca rușii lanseaza ofensiva pe scara larga in est. A inceput batalia pentu Donbas. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul de lupta!

- Dupa un atac brutal care dureaza de mai bine de o luna, luptatorii ucraineni din orașul-port Mariupol, aflat in sud-estul țarii, au respins ultimatumul dat de Rusia si au refuzat ieri sa se predea. Ucrainenii au promis ca vor continua sa apere orasul.

- In ziua 37 de razboi in Ucraina este programat un nou coridor umanitar de la ora locala 10:00, pentru a permite civililor sa plece din orașul-port asediat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, dupa ce joi o coridorul umanitar a intampinat dificultați: trupele ruse au confiscat ajutoare

- Un general de poliție din Ucraina se ofera singur ca ostatic Rusiei. Vyacheslav Abroskin cere la schimb un singur lucru: evacuarea copiilor din orașul Mariupol. Dupa doua saptamani de bombardamente, Mariupol, orașul-port de la Marea Azov, este distrus in proporție de 90% și criza umanitara este in creștere.…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…