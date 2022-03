Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Potrivit ministrului ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, 103 copii au fost ucisi de la inceputul

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- Aproape 70.000 de barbați ucraineni au revenit in țara, de la inceputul conflictului armat, pentru a se alatura armatei ucrainene. Cifrele au fost prezentate sambata dimineața de Oleksii Reznikov, ministrul Apararii din Ucraina. „66224. Atat de mulți barbați s-au intors pana acum din strainatate pentru…

- In tentativa de a bloca Kievul și de a inchide orice punct de ieșire din capitala, trupele rusești au aruncat in aer șinele de tren. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

- Pana acum doua zile Andrew Kinsel, un american stabilit de multi ani in Ucraina, avea o viata linistita si o afacere de care era multumit. Acum trei saptamani spunea ca nu ar de gand sa paraseasca Kievul. Acum, casa lui a fost distrusa de bombardamentele rusilor. Andrew Kinsel povesteste la Newsweek…