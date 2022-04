Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Bucha, de unde jurnaliștii și ministerul ucrainean de aparare au transmis imagini terifiante, surprinse dupa retragerea trupelor ruse, scrie presa locala.In timpul calatoriei sale de astazi la Bucha, un corespondent BBC l-a intrebat pe Zelensky daca…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Un bloc cu 9 etaje a fost bombardat astazi in Kiev. Cladirea aproape s-a prabușit și a luat foc dupa ce trupele ruse au tras cu un obuz, iar doua persoane au murit.