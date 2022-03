Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a ținut sambata seara, la Varșovia, probabil cel mai important discurs al mandatului sau de pana acum, in care a reafirmat unitatea NATO in fața agresiunii ruse din Ucraina și, invocand caderea Cortinei de Fier, a spus ca acesta este testul generației actuale pentru a…

- Razboiul din Ucraina continua, astazi fiind a 30 zi de lupte grele. Vineri, presedintele american, Joe Biden, este așteptat sa se deplaseze in Polonia, acolo unde milioane de refugiați au fugit de razboiul din Ucraina.

- UPDATE 3 Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat ca americanii vor sa controleze intreaga lume. Ar vrea sa arate ca „un salon american”, a spus politicianul rus. Ministrul de Externe considera ca americanii vor sa transforme lumea, astfel incat ei sa poata lua toate deciziile importante.…

- UPDATE 2 Europa trebuie sa fie pregatita sa se apere de atacuri nucleare, a avertizat un fost comandant NATO. Generalul Richard Shirreff, fostul adjunct al comandantului suprem NATO, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești au demonstrat „o incredibila incompetența și o lipsa de profesionalism”,…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Liov, in vestul Ucrainei, situata la 25 de kilometri de granita cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale. Acesta pare a fi cel mai vestic atac al Rusiei in Ucraina, informeaza AFP si…

- SUA avertizeaza Ucraina ca rușii vor incepe invazia in 48 de ore. Ce consecințe ar avea asupra Romaniei un razboi in țara vecina Statele Unite avertizeaza Ucraina ca va avea loc o invazie rusa la scara larga in 48 de ore. Administrația președintelui Joe Biden a avertizat guvernul ucrainean ca cele mai…

- Mai multe tancuri și vehicule militare rusești au fost vazute la granița cu Ucraina, lânga orașul Harikov. Cei de la cnn.com au intrat în posesia unui video în care pot fi vazute zeci de tancuri care par a fi gata de atac, scrie realitatea.md. Pâna în prezent,…