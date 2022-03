Stiri pe aceeasi tema

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

- Un atac cu rachete rusesti asupra unei unitati militare de langa Ismail, regiunea Odesa, a avut loc in cursul diminetii, a anuntat primarul din Ismail, Andrei Ambramcenko, pe pagina sa de Facebook, indemnand locuitorii sa ramana in locuintele lor, relateaza publicatia online ucraineana Observator si…

- Președintele ucrainean, aflat in conflict, a lansat un apel catre cetațenii straini care sunt „prieteni ai pacii și democrației” sa calatoreasca in țara pentru a lupta impotriva invaziei rusești. Apelul lui Volodymyr Zelenskiy, publicat pe site-ul președinției ucrainene duminica dimineața devreme, a…

- Kievul a rezistat eroic inca o noapte in fața armatei ruse. Președintele Volodimir Zelenski este in continuare in capitala Ucrainei și da constant mesaje de incurajare soldaților sai, in condițiile in care Rusia a atacat Ucraina pe mai multe fronturi.

- A treia zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin continua asediul asupra principalelor orașe din Ucraina. Explozii masive in Ucraina In noaptea dinspre sambata spre duminica, armata rusa a atacat orașul Harkov, acolo unde au trimis mai multe bombe, aruncand in aer o conducta de gaz.…

- Este a doua zi de razboi in Ucraina. Capitala Kiev este bombardata masiv, cu rachete balistice. Zeci de oameni au petrecut noapte in stațiile de metrou și in gari. Sirenele au sunat in mai multe orașe ucrainene. Bilanțul este tragic: 137 de morti si 316 raniti. Rușii au ajuns la cațiva kilometri de…

- Separatiștii ruși au incalcat acordul de incetare a focului. Noi explozii au avut loc pe frontul estic al Ucrainei noaptea trecuta, potrivit presei internaționale. Monitorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat o crestere a bombardamentelor in regiunile Donetk si…

- Jurnalistul și analistul militar, Radu Tudor, spune ca este mai clar ca niciodata ca Rusia nu se retrage din Ucraina, ci din contra, se regrupeaza și avertizeaza ca „daca va avea loc o a doua invazie ruseasca in Ucraina, asta ne va afecta pe noi toți”, a relatat acesta intr-o emisiune Antena 3.„Vedem…