Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- UPDATE 4 Rusia a declarat – duminica – ca a atacat aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, cu rachete de inalta precizie pentru a distruge un hangar cu arme si munitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene, relateaza EFE. „Rachete de inalta precizie Onyx au distrus langa…

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- Armata rusa continua sa bombardeze orașele pașnice ale Ucrainei de mai bine de patru saptamani. Rusii au atacat cu rachete Liovul, au preluat controlul asupra orasului Slavutici, unde locuieste personalul Centralei Nucleare avariate de la Cernobil, si au bombardat suburbiile din

- Armata ucraineana a pus mana pe Krasukha-4, unul dintre dispozitivele de razboi electronic (EW) dintre cele mai avansate și valoroase ale armatei ruse. Mai rau pentru Moscova, sistemul va fi trimis in SUA pentru a fi analizat in amanunt. Serviciile de informații occidentale se pot bucura: forțele armate…

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.