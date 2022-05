Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Rusia și Ucraina raporteaza lupte in apropierea Insulei Șerpilor.

- UPDATE 3 Toate femeile, copiii și batranii au fost evacuați de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, a anunțat vicepremierul Ucrainei Iryna Vereshchuk pe canalul sau de Telegram. Vereshchuk a declarat: „Aceasta parte a operațiunii umanitare de la Mariupol a fost finalizata”. Orașul-port din sudul…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anuntat, sambata, ca din otelaria Azovstal din Mariupol au fost evacuati toti civilii femei, batrani si copii, informeaza cnn.com, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Razboi in Ucraina, ziua 66. Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe. In același timp, ministrul de Ex

- Armata rusa continua sa bombardeze orașele pașnice ale Ucrainei de mai bine de patru saptamani. Rusii au atacat cu rachete Liovul, au preluat controlul asupra orasului Slavutici, unde locuieste personalul Centralei Nucleare avariate de la Cernobil, si au bombardat suburbiile din

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.