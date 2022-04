Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua cu atacuri in Harkov, Kiev și Mariupol. Orașul-port de la Marea Azov se mai bazeaza doar pe militarii baricadați in combinatul de oțel, care au refuzat sa se predea, așa cum au cerut trupele ruse care controleaza orașul. In uzina s-ar afla intre 2.000 și 2.500 de militari…

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Ca raspuns pentru scufundarea navei Moskva in Marea Neagra, armata rusa a continuat astazi o serie de atacuri cu rachete asupra unor tinte din zona capitalei Kiev. Tot astazi, procurorul general al Ucrainei a confirmat ca 200 d

- UPDATE 2 Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre, anunța vineri un consilier al primarului orașului asediat, potrivit Sky News. Orașul asediat Mariupol ramane inchis pentru oricine incearca sa intre și este „foarte periculos” pentru oricine incearca sa plece, a declarat un consilier…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Rușii au bombardat școala de arta din Mariupol unde se adaposteau 400 de oameni, au anunțat autoritațile locale. Atacul a avut loc sambata. Nu exista inca un bilanț al victimelor, deși autoritațile locale spun ca intreaga cladire a fost distrusa și exista victime printre daramaturi. Femei, copii și…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Autoritatile orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au declarat ca 133 de civili au fost ucisi, dintre care cinci copii, de la inceputul invaziei ruse, informeaza luni dpa. De asemenea, 76 de membri ai fortelor armate ale Ucrainei au fost ucisi in lupte in si in jurul acestui oras, potrivit…