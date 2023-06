Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.

- Exista tot mai multe confirmari cum ca fortele ucrainene au eliberat satul Piatihatki din regiunea Zaporojie. Este primul teritoriu recucerit de Ucraina pe frontul din sud, de la inceputul contraofensivei de luna aceasta. Forțele ruse au reușit cateva operațiuni defensive in sudul Ucrainei, dar ambele…

- ''Lupte grele'' erau in curs vineri dimineata devreme in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, a anuntat un responsabil al ocupatiei ruse, Vladimir Rogov, intr-un moment in care Kievul se declara pregatit sa lanseze o contraofensiva de amploare, informeaza AFP, potrivit Agerpres."La ora actuala,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca in regiunea estica Donețk se poarta lupte grele, in contextul apariției informațiilor potrivit carora Kievul a lansat contraofensiva. In același timp, doi oficiali americani au declarat pentru CNN ca trupele ucrainene au intampinat rezistența mai mare…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Situația la Zaporojie este alarmanta din mai multe puncte de vedere. Nivelul extrem de ridicat al apei poate duce la prabușirea unui baraj major in sudul Ucrainei, ceea ce ar putea afecta și centralei nucleare din zona. In plus, rușii au inceput evacuarea localitaților din apropierea liniei de front…

- Trupele ucrainene au stabilit pozitii pe malul estic al raului Nipru in sudul regiunii Herson. Regiunea este partial controlata de Rusia, iar traversarea raului ar putea fi semnificativa in viitoarele ofensive. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…