- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Rușii ataca pe toate fronturile și cu toate dotarile de care dispun. Un lansator rusesc de rachete multiple termobarice a fost vazut la sud de Belgorod, Rusia, in apropiere de granita cu Ucraina, sambata dupa-amiaza. Informația a venit de la o echipa CNN. Lansatorul de rachete multiple TOS-1 sau TOS-1A…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș - Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- O parte a trupelor desfașurate la frontiera cu Ucraina au finalizat exercițiile militare incep sa se retraga, a anunțat Ministerul rus al Apararii. Rusia a declarat, marti, ca unele forte desfasurate la frontiera cu Ucraina incep sa se intoarca la bazele lor, dupa ce numarul tot mai mare soldati plasati…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…