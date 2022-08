Stiri pe aceeasi tema

- Este ziua a 159-a de la inceputul razboiului din Ucraina. Zelenski transmite ca fortele ucrainene sunt pregatite de orice atac al rusilor, dupa ce acestia au inceput sa se mute din est in sudul Ucrainei.

- Fortele ruse au preluat controlul asupra celei de-a doua mari centrale electrice din Ucraina si fac o "redesfasurare masiva" de trupe in trei regiuni din sud, a afirmat un consilier prezidential ucrainean, in contextul asteptarilor la o contra-ofensiva a Ucrainei, relateaza Reuters. Fii la…

- Fortele ruse au preluat controlul asupra celei de-a doua mari centrale electrice din Ucraina si fac o „redesfasurare masiva" de trupe in trei regiuni din sud, a afirmat un consilier prezidential ucrainean, in contextul asteptarilor la o contra-ofensiva a Ucrainei, relateaza Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat incetarea pauzei operaționale a armatei, astfel reluandu-și atacurile pe mai multe axe de avans militar. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) noteaza ca este puțin probabil ca rușii sa efectueze mult mai multe atacuri la sol in Ucraina, insa va fi probabil…

- Ucraina ar putea cumpara de la Statele Unite patru drone MQ-1C Grey Eagle, varianta folosita de armata a mai cunoscutei drone Predator. Acestea pot fi inarmate cu rachete aer-sol Hellfire pentru a fi folosite pe campul de lupta impotriva Rusiei, informeaza Reuters care citeaza trei surse care sunt la…

- Fortele ruse au inceput sa atace direct orasul Severodonetk, chiar daca nu au reusit inca sa incercuiasca complet aceasta localitate. Trupele ruse s-au comportat, pana acum slab in luptele urbane de-a lungul intregului razboi si nu vor putea avansa rapid in Severodonetk, se arata in cea mai recenta…

- Forțele ruse au bombardat peste 40 de orașe din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenințand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinși in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa cucereasca capitala…

- Victor Ponta s-a referit la posibilitatea extinderii razboiului din Ucraina catre Republica Moldova, data fiind evolutia ostilitatilor in ultimele saptamani. Si Rusia si Ucraina vor sa atraga Republica Moldova in povestea asta a razboiului. Vedeti, toate stirile le primim de la ucraineni, ceva de genul:…