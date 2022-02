Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita de negocieri cu Ucraina. O delegatie a Federatiei Ruse a ajuns in Belarus pentru discutii cu partea ucraineana. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a mentionat ca intalnirea va avea loc in orasul Gomel.

- O delegație rusa a sosit in Belarus pentru a purta discuții cu Ucraina, a anunțat duminica un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de agenția de presa Ifax, preluata de Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca delegația rusa include oficiali de la ministerele de Externe și al Apararii și de la biroul…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 4 Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat…

- Presedintele Ucrainei, Volomir Zelenski, a transmis in noaptea de vineri spre sambata un mesaj ucrainenilor, carora le-a spus ca trebuie sa reziste in fața unui nou atac al Rusiei și ca nu trebuie pierdut controlul asupra capitalei Kiev.„Noaptea aceasta va fi cea mai grea. Inamicul va navali. Trebuie…

- Adoptarea sanctiunilor impotriva presedintelui rus Vladimir Putin si a ministrului sau de externe Serghei Lavrov reprezinta „o demonstratie a neputintei absolute” a occidentalilor, a declarat vineri seara, 25 februarie, purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse. „Sanctiunile impotriva presedintelui si…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net . Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Rusia este pregatita sa-și trimita delegația la Minsk pentru negocieri cu Ucraina, a declarat reporterilor secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Interfax . „Dupa cum știți, astazi președintele Ucrainei Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a discuta despre statutul neutru…

- Kremlinul are in vedere contra-acțiuni ca raspuns la posibila desfașurare de arme de catre NATO in apropierea granițelor Rusiei, inclusiv arme nucleare amplasate in Belarus, a declarat luni, 20 decembrie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Anterior, ministrul bielorus de Externe, Vladimir…