- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al Apararii…

- Rușii incep sa se retraga de la centrala nucleara de la Cernobil, potrivit Pentagonului, insa militarii par sa se repoziționeze in Belarus și sa nu se intoarca in Rusia. Forțele ruse incep sa paraseasca situl nuclear de la Cernobil, unde au preluat controlul in prima zi a invaziei, la 24 februarie,…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Rusii vad la TV o versiune complet diferita a razboiului din Ucraina, iar realitatea alternativa prezentata de presa de stat din Rusia nu a fost poate niciodata mai evidenta decat marti, 1 martie, cand in toata lumea se prezentau imagini cu atacul rusesc asupra unui turn de televiziune din Kiev, in…

- Rusia a declarat duminica, 27 februarie, ca, in final, Kievul a fost de acord sa trimita o echipa in Belarus pentru negocieri destinate a pune capat campaniei militare ruse in Ucraina. Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat sa poarte negocieri pe teritoriul Belarus, pe fondul…

- Primarul Kievului, fostul mare boxer Vitali Klitschko, 50 de ani, a transmis un mesaj de incurajare populației, dupa ce Rusia a invadat Ucraina și a bombardat inclusiv capitala țarii, informeaza DigiSport. „Situația de la Kiev este deocamdata sub control, dar desigur ca oamenii sunt speriați. Suntem…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi, 24 februarie, in zori, o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza Reuters. „Am luat decizia pentru o operatiune militara”, a spus Vladimir Putin intr-o declaratie surpriza la televizor,…

- Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de acțiune pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldați la granița sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza mediafax. Ben Wallace a declarat in fața parlamentarilor ca o mica echipa…