Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii SUA au confirmat faptul ca Rusia a folosit, in premiera, rachete hipersonice la 150 km de Romania. Acest tip de racheta cu manevrabilitate ridicata sfideaza toate sistemele de aparare antiaeriana, spun oficialii Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- Generalul american in retragere, fostul comandant al Armatei SUA in Europa, Ben Hodges, a spus ca in aproximativ zece zile, Rusia va ramane fara mijloace de a ataca Ucraina. Dar exista o conditie - Occidentul trebuie sa continue si chiar sa-si accelereze sprijinul, a spus Hodgesu intr-un interviu acordat…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Zeci de mii de oamein au iesit in strada in numeroase orase din Europa, printre care Praga sau Tbilisi, pentru a-si arata suportul fata de poporul ucrainean

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, spune ca vor exista ”unele consecințe globale”, daca Occidentul va impune sancțiuni Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina, relateaza France 24 . Daca se impun sancțiunile, „desigur, vrem ca cel mai mare cost sa fie suportat de Rusia”, a declarat Yellen…

- Abordarea calma a autoritaților ucrainene in privința unei eventuale invazii a Rusiei, spun analiștii citați de New York Times , se explica prin faptul ca, dupa opt ani de conflict, Kievul pur și simplu calculeaza riscurile in mod diferit. In același timp, guvernul dorește probabil sa calmeze populația…

- SUA au declarat ca nu intentioneaza sa reduca numarul de trupe din Europa de Est pentru a dezamorsa tensiunile cu Rusia. Inaltul diplomat Antony Blinken a declarat ca Rusia promoveaza o „naratiune falsa" pentru a justifica desfasurarea de trupe la granita cu Ucraina. Statele Unite au respins…