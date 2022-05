Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca discuțiile de pace cu Ucraina sunt ”in impas” și ca ”nu va opri operațiunile militare” pana cand Moscova nu va ieși invingatoare. Totodata, liderul rus a catalogat rapoartele

- Poliția de frontiera din Ucraina a anunțat ca armata rusa a efectuat peste 200 de atacuri in cele peste 12 ore de la inceputul invaziei. Bilanțul distrugerilor și cel al morților este ingrijorator. Armata lui Vladimir Putin a distrus toate instalațiile de aparare ucrainene, inclusiv 11 aerodromuri.…