RĂZBOI ÎN UCRAINA. Rusia spune că a împiedicat „un transport de arme străine” pentru Kiev / Bombardamente masive Armata rusa a afirmat, sambata, ca a impiedicat un transport de arme straine catre forțele ucrainene, in condițiile in care loviturile masive din Ucraina din ziua precedenta au provocat intreruperi de energie electrica in intreaga țara. „O lovitura masiva cu arme de inalta precizie a fost efectuata vineri, impotriva sistemelor de comanda militara ucrainene, a […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia spune ca a impiedicat „un transport de arme straine” pentru Kiev / Bombardamente masive first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

