- Razboi in Ucraina, ziua 85. Rusia spune ca deține arme laser care pot distruge o drona in cinci secunde, la 5 km distanța. Mai mult, aceste arme ar fi capabile sa orbeasca sateliții aflați la 1.500 km deasupra Pamantului. Președintele Ucrainei Volodimir Z

- Rusia a declarat miercuri ca folosește o noua generație de arme laser puternice in Ucraina pentru a arde dronele, desfașurand unele dintre armele secrete ale Moscovei pentru a contracara un val de arme occidentale furnizate fostului sau vecin sovietic, potrivit Reuters. Se știu puține lucruri despre…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat ieri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. "Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru", a declarat…

- Rusia și Occidentul sunt mai aproape de un razboi nuclear decat in timpul crizei rachetelor din Cuba, este de parere stranepoata fostului președinte sovietic, Nikita Hrușciov, potrivit Sky News.

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat, marți, 12 aprilie, Occidentul ca incercarile de a izola Moscova vor eșua, invocand succesul programului spațial sovietic drept dovada ca Rusia ar putea realiza salturi spectaculoase și in condiții grele. Rusia spune ca nu va mai depinde niciodata de Occident…