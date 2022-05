Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 85. Rusia spune ca deține arme laser care pot distruge o drona in cinci secunde, la 5 km distanța. Mai mult, aceste arme ar fi capabile sa orbeasca sateliții aflați la 1.500 km deasupra Pamantului. Președintele Ucrainei Volodimir Z

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…

- Rusia a declarat duminica, 27 februarie, ca, in final, Kievul a fost de acord sa trimita o echipa in Belarus pentru negocieri destinate a pune capat campaniei militare ruse in Ucraina. Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat sa poarte negocieri pe teritoriul Belarus, pe fondul…