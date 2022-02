Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. „Condamn cu putere, in numele Romaniei, agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, o noua…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. „Condamn cu putere, in numele Romaniei, agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, o noua…

- Sancțiunile impuse de SUA impotriva Rusiei „nu sunt deosebit de grele”, a declarat miercuri (23 februarie) analistul de risc politic Philip Worman, dar a avertizat ca cele viitoare ar putea fi mult mai dure. „In sancțiuni, totul se refera la sancțiunile SUA, relația cu sistemul dolarului și cred ca…

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev, citat duminica de AFP, scrie AGERPRES. ''Imi scuzati exprimarea, dar ne doare in cot de toate sanctiunile lor'', a declarat Tatarintev intr-un interviu difuzat…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Pe fondul tensiunilor acute dintre Occident și Rusia, ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, a avertizat Moscova cu privire la escaladarea crizei din Ucraina. Și, dupa ce a avertizat-o, a cerut exceptarea de la sancțiuni a gazului lui Vladimir Putin. Intr-un interviu pentru presa,…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca forțele armate ale Ucrainei sunt capabile sa lupte impotriva oricarui atac din Rusia; țara a marcat luni Ziua Armatei cu o expoziție de vehicule blindate și ambarcațiuni de patrulare americane.