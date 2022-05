RĂZBOI ÎN UCRAINA. Rusia pregătește atacul nuclear! Armata rusă a testat rachetele Iskander în Kaliningrad Rusia continua sa fluture amenințarea nucleara! Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, Putin a trecut forțele nucleare „de descurajare” ale țarii in stare de alerta. Se pare ca e pregatit sa iasa la atac, transmițand fiori Occidentului. Ministerul rus al Apararii a declarat ca forțele au simulat lansari electronice de sisteme balistice mobile […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia pregatește atacul nuclear! Armata rusa a testat rachetele Iskander in Kaliningrad first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

