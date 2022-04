Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince

- O racheta intercontinentala masiva a fost in centrul atenției in timp ce armata rusa se pregatea pentru ceremonia de Ziua Victoriei de luna viitoare – moment in care Vladimir Putin va dori sa poata anunța „succesul” invaziei din Ucraina. Ucraina a anunțat ca Rusia incepe o noua ofensiva in estul țarii,…

- Sir Richard Shirreff, fost comandant adjunct al NATO pentru Europa din 2011 pana in 2014, a declarat ca Alianța „trebuie sa fie pregatita” pentru razboi cu Rusia, pe masura ce invazia lui Vladimir Putin in Ucraina ajunge la un punct critic. Shirreff a sugerat ca Occidentul sa trimita rapid „echipament…

- In cursul zilei de joi, Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca se pregatește pentru posibile atacuri chimice in Ucraina, potrivit directorului biroului regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge. OMS se pregatește pentru atacuri chimice Oficialii occidentali au avertizat de mai multe de ori ca…

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca Rusia va considera drept cobeligeranta orice tara care incearca sa impuna o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, o revendicare a Kievului respinsa de NATO. „Vom considera orice astfel de evolutie ca fiind o participare la conflictul armat…