Ministerul rus al Apararii a declarat ca trupele sale vor opri ostilitațile pentru a permite civililor sa paraseasca uzina siderurgica asediata Azovstal din orașul-port Mariupol. Potrivit unui comunicat emis luni de Ministerul rus al Apararii, militarii ruși vor opri focul pentru ca civilii care se afla, alaturi de combatanții ucraineni, in uriașul complex siderurgic Azovstal […]