- Forțele rusești și-au concentrat principalele eforturi asupra unei operațiuni menite sa stabileasca un control complet asupra regiunilor Donețk și Luhansk, a anunțat Statul Major General al forțelor armate ucrainene, citat de BBC News.

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, intr-un interviu pentru presa ucraineana, ca nu exista alta cale de a pune capat razboiului decat negocierile cu Rusia. Zelenski a spus insa ca o intalnire cu Putin s-ar putea sa nu aiba loc. „Toți, inclusiv eu, percepem aceste negocieri ca…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- „Soarta Ucrainei se decide in aceste ore”, spune presedintele țarii vecine, Volodimir Zelenski. El refuza sa-și paraseasca țara și a declarat in urma cu puțin timp ca armata ucraineana deține controlul asupra Kievului. Zelenski ii cheama pe toți ucrainenii din afara granițelor sa vina sa lupte și…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat convocarea rezervistilor, in contextul conflictului militar cu Rusia, in timp ce ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a avertizat, la Washington, ca armata ucraineana va lupta pentru teritoriul tarii. Volodimir Zelenski a declarat, potrivit…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…