Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Moscova a reafirmat, sambata dupa-amiaza, ca a acceptat prelungirea Acordului exporturilor de cereale pe Marea Neagra doar 60 de zile, desi Ucraina a sustinut ca initiativa a fost prelungita 120 de zile.

- Razboi in Ucraina, ziua 387. ​​​​​​​Administratia de la Moscova a transmis ca mentinerea contactelor cu Washingtonul este esentiala pentru evitarea escaladarii crizei generate de incidentul aerian din Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare

- Ucraina și Rusia nu au ajuns inca la o ințelegere pentru prelungirea acordului de transport al cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. Moscova ar vrea o prelungire de numai 60 de zile, in timp ce Kievul mizeaza pe o perioada de 120 de zile, ca pana acum.

- Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko, a transmis, marți, ca acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, informeaza TASS.„Ministrul nostru adjunct (n.r. - Serghei Versinin) care se ocupa de…

- A trecut un an de cand Rusia a lansat invazia in Ucraina vecina, operațiune despre care atat Moscova, cat și experți militari de pretutindeni preziceau ca se va incheia in numai cateva zile. Ucrainenii au surprins insa intreaga lume. Ei au rezistat in mod

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Rusia iși consolideaza forțele in Ucraina, dar forțele armate ucrainene rezista in luptele aprige pentru orașul Soledar din estul țarii, a declarat joi, 12 ianuraie, viceministrul ucrainean al aparari, Hanna Maliar, transmite Reuters . De asemenea, oficialul ucrainean susține ca rusii nu tin cont de…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…