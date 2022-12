Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, a afirmat miercuri Kremlinul, potrivit agenției Reuters, citata de Agerpres . Washingtonul finalizeaza planurile de…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anuntat ca in momentul de fata, 'nu se pune problema 'anexarii de noi teritorii la Rusia', in zona operațiunii militare speciale din Ucraina, dupa cum a precizat el, relateaza SEVER REALII, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca este greu sa-si imagineze negocieri publice intre Ucraina si Rusia, asa cum a propus presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza RADOR. "Nu exista astfel de negocieri. Cu atat mai mult negocieri publice intr-o asemenea…

- Rusia, prin vocea lui Dmitri Peskov, semnaleaza ca așteapta negocieri de pace in Ucraina din partea Occidentului. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a transmis ca obiectivele interventiei militare ruse ar putea fi obtinute și prin negocieri. Peskov arata ca Turcia si alte tari continua actiunile diplomatice…

- „Orice discuție despre asemenea manevre, deschide obiectul ingrijorarii. Amenințarea nucleara se bazeaza pe frica. Exista un sindrom - frica de razboi nuclear - care este destul de raspandit. Mai ales in situația de fața, cand un lider poate lua decizia singur.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…