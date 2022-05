Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- La combinatul siderurgic Azovstal se desfașoara lupte grele și sangeroase, a declarat un comandant ucrainean, deși Rusia a declarat ca joi va deschide coridoare de evacuare din uzina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca 344 de persoane au fost evacuate miercuri din Mariupol și zonele…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați din combinatul Azovstal din Mariupol. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca, astazi, incepand cu ora 08.00 vor fi continute actiunile pentru evacuarea civililor blocati in orasu

- UPDATE 7 Comitetul Internațional al Crucii Roșii a confirmat ca duminica este in curs de desfașurare un proces de evacuare a civililor din Mariupol. Informația a fost confirmata și de un purtator de cuvant al ONU, anunța BBC. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a confirmat ca este in curs de desfașurare…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.