- Ministerul Apararii rus a transmis sambata ca fortele sale au distrus un important transport de arme furnizate de Occident in nord-vestul Ucrainei, informeaza AFP. „Rachetele Kalibr de inalta precizie cu raza lunga de actiune, lansate de pe mare, au distrus un important transport de arme si echipamente…

- Ministerul Apararii rus a declarat sambata ca fortele sale au distrus un important transport de arme furnizate de Occident in nord-vestul Ucrainei, informeaza France Presse. "Rachetele Kalibr de inalta precizie cu raza lunga de actiune, lansate de pe mare, au distrus un important transport de arme si…

- Maiorul ucrainean Bohdan Krotevych aflat in subsolurile uzinei metalurgice Azovstal susține ca nu se va preda, și anunța ca „lupta continua”, informeaza CNN . Un alt ofițer spune la randul sau ca operațiune militara este in curs, fara a da mai multe detalii. In timp ce sute de soldați ucraineni au…

- Ministerul rus al Apararii spune ca trupele sale au distrus un mare depozit de echipamente militare provenite din SUA și din țarile europene, in apropierea garii Bohodukhiv din Harkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Armata rusa anunta sambata ca a vizat, cu ”rachete de inalta precizie”, un depozit important de armament - livrat fortelor ucrainene de catre Statele Unite si state membre ale Uniunii Euroepne (UE) - in apropiere de Odesa, in sudul Ucrainei, relateaza AFP. ”Fortele armate ruse au scos azi (sambata)…

- Rusia a distrus sisteme de rachete antiaeriene S-300 care au fost furnizate Ucrainei de catre o țara europeana, a anunțat luni Ministerul rus al Apararii. Ministerul a spus ca rachetele rusești Kalibr lansate de pe mare au distrus duminica patru lansatoare S-300 care erau ascunse intr-un hangar de la…

- Rusia spune ca a lovit „ținte militare” din orașul Liov, in vestul Ucrainei, cu rachete de croaziera, a declarat duminica, 27 martie, Ministerul rus al Apararii. Rusia continua „operațiunea militara speciala” Armata rusa a lovit un depozit de combustibil, care a fost folosit de forțele ucrainene din…

- Ministerul rus al Apararii a admis, miercuri, ca la operatiunile militare impotriva Ucrainei participa si recruti. Declarația a fost facuta la doar o zi dupa ce Vladimir Putin a insistat ca armata rusa a trimis numai militari profesionisti sa lupte in Ucraina, relateaza Reuters.