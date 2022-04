Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Ucrainenii sarbatoresc Pastele in teroare. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Continua luptele in estul și sudul Ucrainei, unde armata rusa incearca sa avanseze fara a reuși sa destabilizeze pozițiile ucrainean de aparare. Rusia cucereste orașe mici, dar „nu realizeaza progrese majore”.

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- In plus, britanicii subliniaza ca Rusia a folosit, probabil, mult mai multe arme decat era planificat inițial. De aceea, este probabil ca sa recurga la utilizarea de arme mai vechi, mai puțin precise, care sunt mai puțin eficiente din punct de vedere militar dar mai periculoase in a provoca victime…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite. Astazi

- Ministerul britanic al Apararii a transmis luni ca lovirea infrastructurii de comunicații a Ucrainei prin atacurile lansate de forțele ruse face parte dintr-o probabila campanie prin care incearca reducerea accesului la surse credibile de informare, relateaza Reuters.„Rusia țintește probabil infrastructura…