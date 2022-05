Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 90. Au trecut trei luni de cand Rusia a invadat Ucraina: o perioada in care forțele ruse au provocat moarte și distrugeri ample in aceasta țara și au silit milioane de oameni sa fuga din calea razboiului. Volodimir Zelenski a facut

- UPDATE 1 Militarii ruși au lansat marți un asalt total pentru a incercui trupele ucrainene in doua orașe situate de-a lungul unui rau din estul Ucrainei. Experții spun ca batalia ar putea fi decisiva pentru succesul sau eșecul campaniei rușilor in estul Ucrainei, anunța Reuters. La exact trei luni de…

- Ucraina a avertizat ca negocierile de pace cu Moscova sunt in pericol de a eșua din cauza atrocitaților descoperite in regiunile ocupate de ruși. Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața de la 29 martie, iar atmosfera s-a deteriorat din cauza acuzațiilor ucrainene potrivit carora…

- UPDATE 5 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa renunțe la teritoriile din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, iar armata ucraineana este pregatita sa lupte cu cea a Moscovei in regiunea Donbas. Despre batalia din regiunea Donbas,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski prezice ca trupele ruse vor trece la operațiuni mai mari in estul Ucrainei, menționand ca „saptamanile urmatoare nu vor fi mai puțin tensionate”. Totodata, liderul de la Kiev susține ca Rusia a pierdut contactul cu realitatea, atunci cand acuza Ucraina pentru…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia vor fi reluate marti, fiind necesara „o pauza tehnica” pentru formularea conceptelor administrative, a declarat luni seful delegatiei ucrainene, Mihailo Podoliak. „A fost luata o pauza tehnica in negocieri pana maine. Pentru activitati suplimentare in subgrupurile…

- Armata rusa din Ucraina incearca sa ia prin invaluire forțele ucrainene din estul țarii, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea publicata diminica dimineața privind situația razboiului.