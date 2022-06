RĂZBOI ÎN UCRAINA. Rusia DISTRUGE avioanele Occidentului, trimise pe front. Cum încearcă Armata lui Zelenski să se apere (VIDEO) Conform autoritatilor din Rusia, forțele sale de aparare aeriana au doborat trei avioane de razboi ucrainene. Armata rusa a doborat doua avioane MIG-29 in regiunea Nikolaiev și un avion de lupta Su-25 in regiunea Harkiv, a anuntat ministerul rus al Apararii. Nu a existat nicio reacție din partea Ucrainei pana acum. Avioanele ucrainene zboara la […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia DISTRUGE avioanele Occidentului, trimise pe front. Cum incearca Armata lui Zelenski sa se apere (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

