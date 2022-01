RĂZBOI ÎN UCRAINA. Rusia cere răspicat plecarea forțelor NATO din România Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele din 1997. Raspunzand la o […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia cere raspicat plecarea forțelor NATO din Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

