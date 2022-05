Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. "Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru", a declarat…

- Kremlinul a respins miercuri informațiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar intentiona sa declare in mod oficial razboi Ucrainei si o mobilizare generala la 9 mai, cand Rusia celebreaza victoria fostei Uniuni Sovietice impotriva armatei naziste in cel de-al doilea razboi mondial, informeaza…

- Moscova sustine ca a lansat invazia in parte din cauza temerilor ca Ucraina s-ar putea alatura NATO, transmite Reuters citand agentia rusa de presa RIA.RIA a informat ca seful diplomatiei ruse a declarat pentru canalul Al Arabiya din Dubai ca este vina Ucrainei pentru blocarea discutiilor de pace. Serghei…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova a propus Kievului sa includa Belarus printre garanții securitații. Aceste țari vor trebui sa-și asume garanții de securitate, in conformitate cu viitorul acord de pace dintre Rusia și Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu…

- Un post de radio kazah a concediat-o luni, 28 martie, pe una dintre prezentatoarele sale, dupa ce aceasta a spus ca „il vom chema unchiul Vova daca vorbești prea mult” intr-o dezbatere aprinsa pe Facebook, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin și la ideea unei invazii ruse, informeaza Reuters…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca daca ar avea loc un al Treilea Razboi Mondial, acesta va implica arme nucleare si va fi „distructiv", a informat agentia de presa RIA, conform Reuters. Lavrov a mai precizat ca Rusia, care a lansat o asa-zisa operatiune militara speciala…