- Razboi in Ucraina, ziua 11. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenintat intreaga lume, in cea mai recenta aparitie televizata.

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Vladimir Putin a declarat, astazi, ca sanctiunile impus

- Dupa noua zile de razboi, forțele ruse inca nu au reușit sa cucereasca orașele mari ale Ucrainei. Mariupol este suus unei blocade, anunța primarul. La Cernihov se aud sienele, la Sumi au loc lupte de strada, iar Kievul este in continuare inconjurat de o colana impresionanta de vehicule militare. Presedintele…

- Urmariți o vizionare in direct a pieței Maidan din Kiev dupa ce știrile au anunțat ca forțele ruse au lansat un asalt militar major asupra Ucrainei, cu explozii auzite in apropierea marilor orașe din intreaga țara, joi dimineața. Intr-o declarație TV, președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…