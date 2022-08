Rusia a tras cu rachete asupra unor orașe situate la vest de cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporojia, in sudul Ucrainei, luni dimineața, in timp ce capitala Kiev a interzis mitingurile din aceasta saptamana pentru a comemora independența fața de regimul sovietic, de teama unor atacuri și „provocari” rusești. Tirurile de artilerie și […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Rusia bombardeaza in zona centralei Zaporojia. Alerta maxima la Kiev de Ziua Independenței first appeared on Ziarul National .