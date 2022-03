Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev.

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev.

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va fi mutat in Marea Neagra, au informat, in aceasta seara, surse militare franceze, citate de Antena 3. Portavionul are doar motorul cu propulsie nucleara, nu conține arme nucleare. Potrivit reprezentanților Franței, portavionul va fi…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca o parte din soldații ruși se retrag de la granița cu Ucraina. Anunțul a venit dupa ce, inalți oficiali americani au declarat pentru publicațiile inetrnaționale ca Rusia ar putea ataca Ucraina pe 16 februarie. Generalul maior Igor Konashenkova, purtatorul…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…